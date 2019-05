Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schild umgefahren, Teile aufgesammelt und geflüchtet: Streife nimmt betrunkenen Autofahrer dank Zeugenhinweis fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Nachdem er am gestrigen Mittwochmorgen in der Kasseler Innenstadt mit seinem Auto ein Schild umgefahren hatte, sammelte ein Autofahrer zunächst die am Unfallort liegenden Trümmerteile seines Fahrzeugs ein und ergriff dann die Flucht. Pech für ihn, dass einem Zeugen kurz darauf der erheblich beschädigte Pkw bei seiner Fahrt durch Kassel auffiel und dieser die Polizei rief. Eine Streife des Polizeireviers Ost konnte den beschriebenen Toyota kurze Zeit später unweit der Halteradresse auffinden. Der mutmaßliche Unfallfahrer, ein 34-Jähriger aus Kassel, saß noch hinter dem Steuer. Da bei dem Mann ein Atemalkoholtest über 1,8 Promille ergab, musste er die Streife zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiten und auch die Sicherstellung seines Führerscheins über sich ergehen lassen.

Wie die Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war auch die mutmaßliche Unfallstelle kurze Zeit später gefunden. An der Kreuzung Obere Karlsstraße / Friedrichsstraße, in deren Nähe der beschädigte Toyota dem Zeugen erstmalig aufgefallen war, fand eine Streife des Polizeireviers Mitte ein umgefahrenes Verkehrsschild und auch Teile des verursachenden Pkw. Aufgrund der Spurenlage gehen die Beamten nun davon aus, dass der 34-Jährige mit seinem Wagen gegen 6:50 Uhr aus Richtung Brüder-Grimm-Platz gekommen war und von der Friedrichsstraße nach links auf die Obere Karlsstraße abbog. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und krachte gegen den Mast des dort stehenden Einbahnstraßen- und Halteverbotszeichens. Das Schild war bei dem Zusammenstoß umgeknickt. Am Pkw des 34-Jährigen war ein erheblicher Frontschaden in Höhe von 5.000 Euro entstanden.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Sie suchen zudem noch nach Zeugen, die den Unfall in dem Kreuzungsbereich am Mittwochmorgen oder die anschließende Flucht des Toyotas möglicherweise beobachtet haben und weitere Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell