Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreister Einbrecher von Bewohnerin im Keller ertappt, Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel: Bislang unbekannte Einbrecher trieben in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Kassel-Wolfsanger/ Hasenhecke ihr Unwesen. Während die Täter offenbar zweimal scheiterten und nicht in die Häuser gelangten, schafften sie es im Triftweg die Tür eines Hauses aufzubrechen und erbeuteten Schuhe und Zigaretten. Da in diesem Fall eine Bewohnerin den Einbrecher auf frischer Tat in ihrem Haus ertappte und deshalb eine Personenbeschreibung eines Täters vorliegt, erbitten die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Polizei weitere Zeugenhinweise.

Bei einem der gescheiterten Einbrüche in der Vultejusstraße, der in der Zeit zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, stattfand versuchten die unbekannten Täter gewaltsam die Haustür des Einfamilienhauses aufzubrechen. Dies misslang offenbar, sodass die Einbrecher nicht in das Haus gelangten und keine Beute machten.

Nicht weit entfernt, in der Straße "Fuldablick", versuchten offenbar die gleichen Täter am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, eine Haustür eines Einfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Die Bewohner hörten Geräusche, konnten aber, als sie nachsahen, keine Personen mehr an der Haustür entdecken. Die frischen Beschädigungen an der Tür bemerkten sie erst am Morgen, gegen 05:30 Uhr, und riefen die Polizei.

Im Triftweg bemerkte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses nahe der Grundschule am Donnerstagmorgen, gegen 5 Uhr, dass ungewöhnlicherweise das Licht im Flur brennt. Zunächst dachte sie sich hierbei nichts, begegnete aber kurze Zeit später, als sie in den Keller des Hauses ging, einem unbekannten Mann. Die erschrockene Frau sprach den Unbekannten an. Dieser entgegnete, dass er ein Freund der Familie sei und ergriff dennoch sofort die Flucht in Richtung Metzelsteinstraße. Die Bewohnerin alarmierte umgehend die Polizei und stellte danach das Fehlen von Zigaretten und eines Paares Turnschuhe fest. Ins Haus gelangte der Einbrecher offensichtlich, indem er eine rückwärtige Tür des Hauses gewaltsam öffnete. Der unbekannte Mann soll 1,70m groß gewesen sein und eine normale Statur haben. Er hatte kurze, dunkle Haare und sprach deutsch ohne Akzent. Die hinzugerufenen Polizisten leiteten sofort eine Fahndung nach dem beschriebenen Mann ein. Diese verlief allerdings ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des K 21/22. Sie gehen derzeit davon aus, dass die drei Einbrüche von den gleichen Tätern begangen wurden. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel. 0561-9100 zu melden.

