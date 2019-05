Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger mit Drogen in der Tasche läuft über rote Ampel: Festnahme

Kassel (ots)

Kassel: Die Kontrolle eines Fußgängers, der mit Betäubungsmitteln in der Tasche über eine rote Ampel in der Unteren Königsstraße lief, führte am späten Abend des Maifeiertags in der Kasseler Nordstadt zur Festnahme eines 41-Jährigen aus Kassel.

Während Beamte des Polizeireviers Mitte am Mittwochabend, gegen 23 Uhr, mit ihrem Streifenwagen an der Ampel am Holländischen Platz standen, sahen sie, wie zwei Männer zu Fuß trotz roter Fußgängerampel über die Straße liefen. Sie kontrollierten die beiden Männer daraufhin. Bei einem der beiden, dem 41-Jährigen, fanden die Polizisten schließlich mehrere Betäubungsmittel. Gleich mehrere verschiedene Sorten Drogen, wobei es sich um kleinere Mengen Kokain, Amphetamine, Marihuana und einige grüne und blaue Ecstasy- Tabletten handelte, hatte er in seiner Tasche dabei. Außerdem brachte eine Durchsuchung des Mannes ein Einhandmesser zutage. Da das Führen dieses Messers verboten ist, fertigten die Beamten daher Anzeigen wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz. Den 41-Jährigen nahmen die Polizisten fest und brachten ihn auf das Revier. Die Rauschmittel und das Messer wurden sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann wieder.

