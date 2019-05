Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallverursacher gesucht - Polizei bittet um Hinweise

Wenden (ots)

Am Freitag meldete sich eine geschädigte Autofahrerin und zeigte einen Verkehrsunfall an, der sich am Mittwoch (15.05.2019) zwischen 11.00 und 17.00 Uhr ereignet haben soll. In dieser Zeit war sie an verschiedenen Orten. Zwischen 11 und 11.15 Uhr war der graue Ford Focus in einer Parkbox auf dem ALDI-Parkplatz in Wenden (Hauptstraße) abgestellt. Zwischen 14.30 und 15.30 Uhr stand der PKW vor einem Haus in der Marburger Straße in Kreuztal. Auf dem Rückweg stellte die Geschädigte das Fahrzeug gegen 15.50 Uhr noch für fünf Minuten vor einer Apotheke in der Bergstraße in Wenden ab. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte an dem Ford den Kotflügel und den Radkasten und flüchtete ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 500 Euro. Die Polizei Olpe bittet um Hinweise auf den Verursacher unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell