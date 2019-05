Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrunkener Pkw-Fahrer eingeschlafen

Marsberg (ots)

Am Sonntag, 04:15 Uhr, stellten Beamte der Polizeiwache Marsberg einen stehenden Pkw mit Anhänger auf der Straße "Am Burghof", unmittelbar an der Einmündung zur Straße "Bülberg" fest. In dem Pkw befand sich ein 40-jähriger Mann aus dem Baltikum, der sein Fahrzeug angehalten hatte und anschließend betrunken hinter dem Lenkrad eingeschlafen war. Ein Alco-Vortest ergab den Wert von 1,62 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Da kein Führerschein vorgezeigt werden konnte, wird geprüft, ob er überhaupt im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. (PK)

