Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Jugendlicher fährt ohne Fahrerlaubnis betrunken auf entwendetem Cross-Motorrad.

Arnsberg-Hüsten (ots)

Am 10.05.2019 um 21.35 Uhr fiel Anwohnern des Müscheder Wegs in Hüsten ein Cross Motorrad ohne amtliches Kennzeichen auf, auf dem zwei Personen saßen, die beide laut grölten. Der Fahrzeugführer wurde durch Anwohner angehalten. Da er auf diese einen angetrunknen Eindruck machte, wurde die Polizei hinzugezogen. Die Polizeibeamte stellten fest, dass der 16 jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand und dass er nicht im Besiz der notwendigen Fahrerlaubnis für das Motorrad war. Der Jugendliche konnte keinen Eigentumsnachweis für das Zweirad erbringen, so dass der Verdacht besteht, dass er es vor Antritt der Fahrt entwendet hat. Da an dem Cross Motorrad kein Kennzeichen agebracht war, besteht ebenfalls der Verdacht des Fahrens ohne Zulassung und Versicherungsschutz. Bei dem Jugendlichen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Das Cross Motorrad wurde sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell