POL-FR: Albbruck: Betrunkener Mann sitzt im Auto - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Ein sturzbetrunkener Mann fiel am Dienstagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Albtalstraße Passanten auf, denn er kauerte neben seinem Auto und gab seltsame Laute von sich. Sie verständigten die Polizei. Zwischenzeitlich hatte er in seinem Wagen Platz genommen. Bei Eintreffen einer Polizeistreife urinierte der Mann gerade neben seinen Pkw. Er schaffte es gerade so wieder in seinen Pkw, so stark alkoholisiert war der 48-jährige. Dort reagierte er gar nicht mehr auf die Ansprache der Polizei und verweigerte jegliche Mitwirkung. Er wurde aus dem Wagen gezogen, dabei fiel eine Fußverletzung auf, die er sich schon vorher zugezogen hatte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Hier wurden auch zwei angeordnete Blutproben entnommen. Einen Führerschein hatte der Mann nicht mehr. Der Mann muss gegen 15:00 Uhr auf den hinteren Parkplatz des Marktes gefahren sein. Die Polizei sucht Zeugen, die das beobachtet haben oder denen der graue Skoda Octavia zuvor schon durch seine Fahrweise aufgefallen war. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07751 8316-531 zu melden.

