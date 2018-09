POL-FR: Kandern: Verlorener Metallkorb beschädigt zwei Autos - Polizei sucht Fahrer eines orangen Lkw´s

Freiburg (ots) - Kandern: Verlorener Metallkorb beschädigt zwei Autos - Polizei sucht Fahrer eines orangen Lkw´s

Nach einem Geschehnis am Dienstag in Kandern sucht die Polizei einen orangefarbenen Lkw und dessen Fahrer. Der Lkw fuhr nach Zeugenangaben um 12.30 Uhr durch die Waldeckstraße und verlor ihn Höhe des Anwesens Nr. 82 einen größeren Metallkorb. Dieser flog auf die Straße und blieb dort liegen. Kurz darauf kollidierte ein Auto mit dem Korb und schleuderte ihn gegen einen am Straßenrand geparkten Peugeot. Dabei wurden beide Autos beschädigt. Der Lkw-Fahrer dürfte das Herabfallen des Korbes nicht bemerkt haben. Der Polizeiposten in Kandern ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise (07626-977800).

