POL-FR: Ibach: Gesammelte Pilze über der erlaubten Menge - empfindliche Geldbuße

Freiburg (ots) - Mit empfindlichen Geldstrafen müssen Pilzliebhaber rechnen, wenn sie über die erlaubte Menge Pilze sammeln. Diese Erfahrung machten am Dienstag bei Ibach zwei Pilzsammler am eigenen Leib. Der Polizei wurde gemeldet, dass in einem Waldgebiet zwei Personen den Kofferraum voll mit Pilzen beladen. Dort traf die Polizei auf zwei Männer im Alter von 67 und 69 Jahren. Im Kofferraum ihres Wagens lagen insgesamt 19 kg Steinpilze. Die erlaubte Menge liegt bei einem Kilogramm Steinpilze pro Person und Tag. Vom Grundsatz her gilt diese Beschränkung für alle Pilzarten. Somit lag ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Das vorgesehene Bußgeld in diesem Fall liegt bei 1700 Euro. Die erlaubte Menge wurde ihnen belassen und sie wurden angezeigt.

