POL-FR: Müllheim - Gefährliches Überholmanöver auf der B3 - Zeuge gesucht!!!

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 12. September, um 08:15 Uhr befuhr ein Pkw-Lenker die B3 von Hügelheim in Richtung Müllheim und schloss auf einen langsam fahrenden Lastwagen auf. Von hinten näherte sich ein blauer VW Polo und überholte den Pkw sowie den Lkw trotz Gegenverkehr. Ein aus Richtung Müllheim kommender Pkw musste daher stark abbremsen und ausweichen um eine Kollision zu vermeiden. Der VW Polo fuhr schließlich mittig der Fahrbahn zwischen Lkw und Gegenverkehr hindurch. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Die Polizei bittet nun die entgegenkommende Pkw-Lenkerin, welche lange Haare haben soll, sich mit der Polizei in Müllheim, unter Tel. 07631-17880 in Verbindung zu setzen.

