Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Olsberg: Werkzeuge und drei Herz-Jesu-Figuren entwendeten unbekannte Täter aus einem leerstehenden Haus an der Hauptstraße. Zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, drangen die Täter auf unbekannte Weise in das verschlossen Haus ein. Anschließend entwendeten sie die Gegenstände und flüchteten unerkannt vom Tatort. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Meschede: Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Uferweg entwendete unbekannte Täter einen Samsung TV (49 Zoll). Die Wohnung ist momentan nicht bewohnt und befindet sich in der Renovierung. Wie die Täter zwischen Montag, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 13.40 Uhr, in die Wohnung gelangten, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

