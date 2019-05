Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebe flüchten

Arnsberg (ots)

Zwei Rollerdiebe wurden am Mittwoch gegen 18 Uhr in Voßwinkel beobachtet. Die beiden Diebe entwendeten einen schwarzen, nicht funktionsbereiten Roller der Marke Yamaha Aerox (MBK, SA 14) aus einem Garten an der Heiligenhausstraße. Die beiden Täter schoben ihr Diebesgut in Richtung Gewerbegebiet / Tiefer Weg. Beschreibungen: Täter 1: männlich, etwa 16-17 Jahre alt, circa1,80 Meter groß, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, grüne Jacke mit Kapuze, weiße Schuhe Täter 2: männlich, ebenfalls etwa 16-17 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß, schwarze Jogginghose, grüne Jacke mit Kapuze, weiße Schuhe An dem Roller ist das blaue Versicherungskennzeichen 993JJL von 2018 angebracht. Die Sitzbank (Einsitzer) weist einen Riss auf und ist mit schwarzem Panzerband geflickt. Der rechte Außenspiegel fehlt. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

