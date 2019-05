Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vorsicht vor Taschendieben

Bild-Infos

Download

Olsberg (ots)

Eine Handtasche die am Einkaufswagen hing, entwendeten Diebe am Mittwoch aus einem Discounter an der Fruges Straße. Gegen 10 Uhr kaufte eine 78-jährige Olsbergerin in dem Geschäft ein. Hierbei hängte sie ihre Handtasche mit der Geldbörse an den Einkaufswagen. Ohne bemerkt zu werden, konnten die unbekannten Täter die Tasche mit der Geldbörse entwenden. Leider wird es den Dieben häufig zu leicht gemacht. Deshalb empfiehlt die Polizei: Augen auf und Tasche zu! Durch Aufmerksamkeit, gesunde Skepsis und richtiges Verhalten kann sich jeder gegen Taschendiebe schützen! Hängen Sie Ihre Handtasche niemals an den Einkaufswagen oder Rollator. Legen Sie auch niemals Ihre Geldbörse im Einkaufswagen, in der Einkaufstasche oder im Trolley ab. Wertsachen sollten am besten in Innentaschen oder noch besser, in einem Brustbeutel mitgeführt werden. Führen Sie auch nur so viel an Bargeld mit, wie sie brauchen. Sollte die Bankkarte gestohlen worden sein, so kann diese bundesweit über die einheitliche Telefonnummer 116 116 gesperrt werden. Informieren Sie unverzüglich Ihr Geldinstitut und erstatten Sie Strafanzeige bei der Polizei. Wichtig: Kümmern Sie sich um Menschen, die bestohlen wurden und bieten Sie ihnen Hilfe an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell