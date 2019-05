Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: In der Zeit zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, versuchten unbekannte Täter in die Musikschule am Johannes-Hummel-Weg einzubrechen. Trotz mehrfacher Hebelversuche an einem Bürofenster, schafften es die Täter jedoch nicht in das Gebäude einzubrechen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Olsberg: In einen verschlossenen Schieferstollen in Antfeld versuchten unbekannte Täter einzubrechen. Die Einbrecher scheiterten jedoch an der massiven Stahltür am Stolleneingang. Die Tatzeit liegt zwischen dem 22. April und 08. Mai. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Meschede: Einbrecher stiegen in der Nacht zum Mittwoch in ein Restaurant auf der Hauptstraße ein. Zwischen 21.30 Uhr bis 07 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und gelangten hierdurch ins Gebäude. Hier durchsuchten sie das Restaurant und entwendeten eine Registrierkasse und Bargeld. Weiterhin brachen sie einen Zigarettenautomaten und entleerten die Geldkassette. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

