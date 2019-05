Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau flüchtet nach Unfall (Ar)

Arnsberg (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag gegen 11.15 Uhr eine Unfallflucht auf der Möhnestraße. Im Bereich des Glockenspiels beschädigte ein weißer VW Passat beim Ausparken eine Straßenlaterne. Aus dem VW stieg eine Fahrerin aus. Diese schaute nach dem Schaden und flüchtete anschließend mit dem Auto vom Unfallort. Bei der Fahrerin handelt es sich um eine etwa 30-jährige Frau mit kurzen blonden Haaren. Sie trug Jeans und einen rosa Pullover. An dem weißen VW Passat waren Kenneichen aus Burgsdorf (BU) angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

