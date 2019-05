Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: Unbekannte Täter kletterten am Dienstag, zwischen 12.35 Uhr und 14.40 Uhr auf einen Balkon auf der Straße "Laer". Hier öffneten sie die auf "Kipp" stehende Balkontür des Einfamilienhauses. Anschließend durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubladen und entwendeten Zigaretten, Alkohol und Kleingeld. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Medebach: In der Nacht zum Dienstag hebelten unbekannte Täter die Eingangstür einer Lagerhalle an der Straße "Landwehr" auf. In der Halle eines Paketdienstes schlugen sie eine Scheibe des Bürotrakts ein und entwendeten zwei Computer. Zudem rissen sie mehrere Päckchen und Pakete auf und entwendeten die Inhalte. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: Aus einem Geräteschuppen am Bachumer Weg entwendeten Einbrecher vier Pkw-Reifen. Die Tat geschah am Montagvormittag, zischen 07.40 Uhr bis 12 Uhr. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

