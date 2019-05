POL-HSK: Vandalen auf Schulgelände (Ar)

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Unbekannte Täter verwüsteten am vergangenen Wochenende den Schulhof der Oeventroper Grundschule. Der Hof wurde mit Glas und sonstigen Unrat verschmutzt. Des Weiteren wurde eine Glasscheibe beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen dem Schulschluss am Freitag und dem Schulbeginn am Montag. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

