Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geklauten Trecker beschädigt Zäune und Wegekreuz (Hal)

Hallenberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag entwendeten unbekannte Täter einen Ackerschlepper von einem Lagerplatz in der "Schlenke". Zudem versuchten sie drei Autos aufzubrechen. Mit dem Traktor fuhren die Täter in grobe Richtung Braunshausen. Hierbei beschädigten sie auf vier Feldern die Einfriedung sowie ein Wegekreuz. Den Trecker ließen sie ca. einen Kilometer vom Tatort zurück. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

