Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallzeugin gesucht (Sun)

Sundern (ots)

Nach einem Verkehrsunfall flüchtete am 30. April gegen 17.15 Uhr ein Auto von einem Supermarktparkplatz am Selscheder Weg. Das Fahrzeug hatte ein geparktes Auto gestreift. Eine Zeugin konnte den Unfall beobachten und den geschädigten Autobesitzer informieren. Die Personalien der Zeugin sind nicht bekannt. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs werden die Frau sowie weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiwache Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung zu setzten.

