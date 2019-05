Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gullydeckel ausgehoben (Ols)

Olsberg (ots)

Am Freitagabend um 23.25 Uhr stellten Zeugen sieben ausgehobene Kanaldeckel auf der Talstraße in Bigge fest. Ein versetztes Baustellenschild stellten die Zeugen zurück. Vom Tatort entfernten sich zwei oder drei Jugendliche in Richtung Innenstadt. Diese waren dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell