Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Meschede (ots)

Ein 61-jähriger PKW-Fahrer verließ an der Anschlussstelle Freienohl die A46. An der Kreuzung zur L541 (Hauptstraße) wollte er geradeaus in einen Wirtschaftsweg fahren. Er ordnete sich auf dem Fahrstreifen für Rechtsabbieger ein. Als die Lichtzeichenanlage für Rechtsabbieger Grünlicht zeigte, fuhr er geradeaus in den Kreuzungsbereich ein. Ein 80-jähriger Fahrer eines Motorrollers befuhr die Hauptstraße von Freienohl kommend in Fahrtrichtung Oeventrop. Er fuhr bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 80-jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer erlitt einen Schock. Der Sachschaden beträgt 10.300 Euro. (AS)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell