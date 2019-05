Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Erneuter Schlag gegen Postdiebe

Arnsberg (ots)

In Arnsberg wurde ein 35-jähriger Mann aus Soest vorläufig festgenommen. Der Mann war für ein Subunternehmen der Deutschen Post tätig.

Am Donnerstag wurden die Beamten zu einem Verteilerzentrum in der Stembergstraße gerufen. Zeugen hielten den Tatverdächtigen fest, weil er Pakete unterschlagen haben soll. In seinem Wagen konnten drei Pakete festgestellt werden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten größere Mengen Pakete und Postsendungen sichergestellt werden.

Wie viele und seit wann Postsendungen unterschlagen wurden, steht derzeit nicht fest und ist Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Der Mann wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

