Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall unter Alkoholeinfluss

Bestwig (ots)

(Korrektur: Straßenname) Am Mittwoch gegen 6:50 Uhr kam es zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Beim Befahren der Straße "Borghausen" geriet ein 24-jähriger Briloner auf die Gegenfahrbahn. Um einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto zu vermeiden lenkte er seinen Wagen nach links auf einen Gehweg. Trotzdem streifte er den entgegenkommenden PKW. Die Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des Briloners fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe auf der Wache in Meschede entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

