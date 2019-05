Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: Im Zeitraum zwischen Samstag 13 Uhr und Sonntag 13 Uhr war ein Geschäft in der Straße "Auf der Lake" das Ziel von Einbrechern. Die Täter schlugen mit einem Gegenstand auf eine Schaufensterscheibe ein. Die Scheibe wurde beschädigt, konnte aber nicht zerbrochen werden. Den Tätern gelang es nicht die Räumlichkeiten zu betreten.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Arnsberg: Am Dienstag zwischen 8:40 Uhr und 9:40 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Bördestraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten sämtliche Schränke. Geklaut wurde Bargeld und ein Elektrogerät.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

