Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Bestwig (ots)

Am Dienstag um 18 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Ein 26-jähriger Mann aus Volkmarsen befuhr die Straße "Popenteich" von Ramsbeck in Richtung Heringhausen. In einer Kurve kollidierte er mit dem Auto eines 50-jährigen Bestwigers. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer. Um den Mann zu bergen, schnitt die Feuerwehr schnitt das Dach des Autos auf. Der Mann aus Volkmarsen blieb unverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell