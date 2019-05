Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad

Sundern (ots)

Am Mittwoch um 12:10 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 20-jähriger Balver befuhr die L 687 von Amecke in Fahrtrichtung Langscheid. Beim Abbiegen in die K 34 in Richtung Mellen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem aus Langscheid kommenden Motorradfahrer. Der 56-jährige Essener wurde schwer verletzt. Die Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden.

