Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pedelecfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Arnsberg (ots)

Am Montag gegen 12.20 Uhr stürzte eine 59-jährige Pedelecfahrerin auf der Straße "Lange Wende" in Neheim. Die Frau verletzte sich schwer. Die Arnsbergerin war gemeinsam mit ihrem Ehemann auf der Straße "Lange Wende" in Richtung Rathausplatz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die 59-Jährige vom Fahrrad. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die Verletzte trug einen Helm. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

