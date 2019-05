Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Meschede (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag um 16 Uhr in der Mallinckrodtstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Beim Ausparken stieß ein VW mit der Front gegen das Heck eines anderen geparkten Autos. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten setzte der Fahrer des VW seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Auto handelt es sich um einen dunkelgrauen VW Up mit dem Teilkennzeichen HSK-X86. Die letzte Zahl des Kennzeichens ist nicht bekannt.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

