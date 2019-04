Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030419-310: Betrunken den Verkehr gefährdet

In deutlichen Schlangenlinien war am Dienstagmittag (2. April) eine 54-jährige Reichshoferin unterwegs. Gegen 12.50 Uhr hatte eine Zeugin der Polizei ein Auto gemeldet, das in deutlichen Schlangenlinien auf der L 324 von Sinspert in Richtung Oberagger unterwegs war. Dabei geriet der Wagen der 54-Jährigen sowohl auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs als auch nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er unter anderem auch einen Leitpfosten umfuhr. Die Ursache der unsicheren Fahrweise war schnell gefunden, nachdem eine Polizeistreife die 54-Jährige in Gummersbach-Rebbelroth angehalten hatte: Das Alkoholtestgerät zeigte einen Wert von 2,2 Promille an! Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

