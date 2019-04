Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020419-307: 22-Jährige bei Unfall aus dem Auto geschleudert

Nümbrecht (ots)

Schwerste Verletzungen hat eine 22-Jährige aus Ruppichteroth am heutigen Morgen (2. April) bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 95 in Nümbrecht-Oberelben erlitten. Die junge Frau war mit einem Ford Fiesta in Richtung Homburg-Bröl unterwegs, als sie in einer Linkskurve zunächst nach rechts ins Bankett abkam. Beim Versuch das Fahrzeug noch abzufangen, begann der Wagen zu Schleudern und überschlug sich, nachdem er in den linksseitig der Straße gelegenen Grünstreifen geraten war. Die 22-Jährige war nach dem bisherigen Ermittlungsstand nicht angeschnallt; sie wurde aus dem Auto herausgeschleudert und von ihrem Auto, welches auf der Fahrerseite zum Liegen kam, im Bereich der Beine eingeklemmt. Nach der Bergung durch die Feuerwehr und einer notärztlichen Behandlung vor Ort brachte ein Rettungshubschrauber die 22-Jährige in eine Uni-Klinik.

