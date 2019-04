Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020419-308: Kasse aus Geschäft gestohlen

Lindlar (ots)

Eine Registrierkasse fand eine Bewohnerin der Straße "Auf den Reieneichen" am Montagmorgen (1. April) in ihrem Vorgarten. Schnell stellte sich heraus, dass die Kasse aus einem Geschäft an der Schwarzenbachstraße stammte und vermutlich im Verlaufe der Nacht gestohlen worden war. Wie der Täter in das Geschäft gelangt ist, konnte bei der Anzeigenerstattung noch nicht geklärt werden; Spuren eines gewaltsamen Eindringens fanden sich dort nicht. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

