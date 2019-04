Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020419-309: Mobiltelefon aus Telefonladen gestohlen

Gummersbach (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Montagvormittag (1. April) im Geschäft eines Telefonanbieters an der Moltkestraße ein Handy aus der Ausstellung gestohlen und sind mit diesem zu Fuß geflüchtet. Gegen 10.50 Uhr hatte der Alarm ausgelöst, nachdem zwei auf ein Alter von etwa 17-18 Jahre geschätzte junge Männer das Telefon von der Diebstahlssicherung abgerissen hatten. Die beiden konnten in unbekannte Richtung flüchten. Die zwischen 170 - 175 cm großen Täter waren schlank und trugen jeweils eine weiße Basecap, eine blaue Jeanshose sowie eine schwarze bzw. kakifarbene Jacke. Hinweise zu den Tätern bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell