POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Lackiererei.

Lippe (ots) - Am frühen Freitagmorgen drangen Einbrecher in die Räume einer Autolackiererei an der Grevenmarschstraße ein. Die eigentliche Tatzeit dürfte zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr gelegen haben. Die Täter waren zwar in den Räumen und haben dort in Schränken und Behältnissen nach Beute gesucht, aber vermutlich nichts mitgehen lassen. Wem verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, der wird gebeten sich unter 05261 / 9330 beim KK Lemgo zu melden.

