POL-LIP: Lemgo. Alleinunfall - zwei Verletzte.

Lippe (ots) - Am Donnerstagmittag hat eine 55-jährige Autofahrerin auf der Hamelner Straße (B66) die Kontrolle über ihren Renault verloren und prallte gegen einen Baum. Der Unfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr in Fahrtrichtung Lemgo Ausgangs einer Linkskurve vor dem Ortseingang (70er-Zone). Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße ab, durchfuhr den dortigen Graben und stieß schließlich gegen einem Baum. Die 55-Jährige und ihre mit im Fahrzeug befindliche volljährige Tochter verletzten sich bei der Kollision schwer und kamen nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle ins Klinikum. Um den nicht mehr fahrbereiten Renault kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hamelner Straße nur halbseitig befahrbar.

