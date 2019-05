Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkrei (ots)

Arnsberg: Vermutlich in der Nacht zum Samstag versuchten unbekannte Täter in das Sportheim am Bruchhausener Sportplatz einzubrechen. Die Einbrecher gingen eine Terrassentür an, konnten diese jedoch nicht öffnen. Die genaue Tatzeit liegt zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 14:15 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung. Eslohe: Ein Geschäft für Hörgeräte auf der Hauptstraße war zwischen Freitag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 11:45 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Auf unbekannte Weise drangen die Täter in das Geschäft ein. Dieses wurde durchsucht. Mit Bargeld konnten die Einbrecher unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

