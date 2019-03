Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand im Saunabereich eines Hotels in Bad Hersfeld am Mittwoch (27.03.), 22:20 Uhr

2 Feuerwehrmänner leicht verletzt

Ca. 100.000 Euro Schaden Mittwoch, 27.03.2019, 22:20 Uhr

Bad Hersfeld (ots)

BAD HERSFELD - Durch einen Brand im Saunabereich wurde die Brandmeldeanlage von einem Hotel am Kurpark in Bad Hersfeld amt Mittwochabend (27.02.), um 22:220 Uhr, ausgelöst und die Feuerwehr Bad Hersfeld alarmiert. Diese traf im Saunabereich des Hotels einen Vollbrand an, der unter erschwerten Bedingungen gelöscht wurde, dabei wurden zwei Feuerwehrleute durch die Hitzeentwicklung leicht verletzt; sie wurden im hiesigen Klinikum behandelt. Durch die massive Rauchentwicklung wurde das Hotelgebäude teilweise verraucht; es wurde entsprechend durch die Feuerwehr belüftet. Die Hotelbewohner blieben unverletzt und konnten größtenteils in ihre Zimmer zurückkehren, weitere wurden in anderen Hotels untergebracht. Durch den Brand wurde zudem im Kellerbereich ein Wasserrohr beschädigt, austretendes Wasser lief in die Räumlichkeiten. Nach ersten Ermittlungen wird von einem technischen Defekt in einer der Saunen ausgegangen, Sachschaden: ca. 100.000 Euro. Es kamen die Feuerwehren der Kernstadt Bad Hersfeld sowie die der Stadtteilwehren zum Einsatz, insgesamt 82 Einsatzkräfte.

Lampersbach, PHK, Polizeistation Bad Hersfeld

Rückfragen bitte an:

Manfred Knoch, Pressesprecher

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell