POL-OH: Versuchter Fahrraddiebstahl - Einbruch in Apotheke - Tresor entwendet - Handtasche entrissen - Zeugenaufruf

Versuchter Fahrraddiebstahl

Bad Salzschlirf - Ein bislang unbekannter junger Mann versuchte am späten Dienstagnachmittag (26.03.), gegen 17:30 Uhr, in Bad Salzschlirf in der Bahnhofstraße ein grünes Kinderfahrrad zu entwenden. Da das Fahrrad mit einem Schloss gesichert war, gelang ihm dies jedoch nicht. Der Täter war in Begleitung einer weiteren, männlichen Person. Zeugen des Vorfalls gaben eine Beschreibung der beiden Männer ab: Beide Anfang 20 und zwischen 170 und 180 cm groß. Der Haupttäter trug eine dunkle Steppjacke, weißes Kapuzenshirt, Jeans und dunkle Schuhe. Sein Begleiter trug eine dunkle Kapuzenjacke, helle Hose und blau-weiße Turnschuhe. Beide flüchteten nach der Tat in Richtung Kurpark.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Apotheke - Tresor entwendet

Hofbieber - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag (26.03.) in eine Apotheke in Hofbieber-Langenbieber in der Langenbieberer Straße ein. Dabei hebelten sie einen Wandtresor aus der Verankerung und entwendeten diesen. Der Tresor konnte am Dienstmorgen in Hofbieber aufgefunden werden. Die Täter hatten den Tresor geöffnet, den Inhalt aber nicht entwendet. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.400 Euro.

Handtasche entrissen - Zeugenaufruf

Fulda - Ein bislang unbekannter Mann entriss am Dienstagmorgen (26.03.), gegen 10:35 Uhr, einer Frau am ZOB in Fulda die Handtasche und flüchtete damit. Die Frau lief gerade die Treppen vom ZOB zum Bahnhofsvorplatz hinunter, als sich ihr der Mann von hinten näherte und ihr die Handtasche, die sie über der linken Schulter trug, entriss. Der Täter flüchtete mit der Handtasche über den Bahnhofsvorplatz. Der Schaden beträgt etwa 120 Euro. Die Frau konnte den Täter wie folgt beschreiben: Etwa 170-175 cm, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare, bekleidet mit schwarzem Oberteil und blauer Jeans.

