Altkreis Norden (ots) - Norden - Parkscheinautomaten aufgebrochen: In Norden brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch, 05.12.2018, zwei Parkscheinautomaten auf. Diese standen an der Uffenstraße und Am Markt. Das darin befindliche Geld wurde von den Tätern entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Hage - Diebstahl von Baustelle: Am vergangenen Wochenende, zwischen dem 30.11. und 03.12.2018, entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in Hage eine Betonmischmaschine. Die Baustelle befindet sich an der Hagermarscher Straße. Der Mischer ist rot, Marke Format. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Osteel - Fahrzeug beschädigt: Unbekannte Täter beschädigten in Osteel einen PKW Hyundai. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit, Nacht zu Montag, 03.12.2018, in der Brookmerlander Straße auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses. Die Täter zerkratzten die rechte Fahrzeugseite, vornehmlich den hinteren Kotflügel. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Osteel - Auffahrunfall: Auf der Schoonorther Landstraße in Osteel kam es am Dienstag, 04.12.2018, gegen 12.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei bemerkte der 31-jährige Fahrer eines VW Golf wegen der tief stehenden Sonne zu spät den Abbiegevorgang des vor ihm fahrenden Opel Astra, so dass er auf diesen auffuhr. Durch den Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 8.000,- EUR geschätzt.

Rechtsupweg - Verursacher geflüchtet: Auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis wurde am Mittwoch, 05.12.2018, ein VW Polo beschädigt. Zwischen 07.50 Uhr und 13.10 Uhr stand das Fahrzeug dort in Rechtsupweg, Ruger Weg, ordnungsgemäß geparkt und wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000,- EUR. Der Unfallverursacher beging anschießend eine Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell