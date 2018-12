Altkreis Norden (ots) - Norderney - Brand im Hotel: Am Mittwoch, 05.12.2018, entdeckten Handwerker gegen 07.15 Uhr in einem Hotel in Norderney, Damenpfad, einen Schwelbrand. Sie verständigten die Feuerwehr und Polizei. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Brand um eine technische Ursache handeln dürfte, ausgelöst durch einen Staubsauger. In dem Hotel finden derzeit Renovierungsarbeiten statt, so dass sich keine Gäste darin befanden. Mit dem Staubsauger wurde am Vortag noch gearbeitet und dieser dann in einem Zimmer abgestellt, wo es zu dem Schadensereignis kam. Das Gebäude wurde durch den Brand nicht beschädigt, eine Komplettrenovierung des Zimmers ist jedoch erforderlich.

Norden - Verkehrsunfallflucht: Auf dem Parkplatz der Oberschule in Norden, Heitsweg, kam es zwischen dem 30.11.2018 und 04.12.2018 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war in der Zeit gegen einen dort geparkten PKW Audi gefahren und hatte diesen nicht unerheblich beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher unerkannt. Die Schadenshöhe wird auf 2.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Dornum - PKW beschädigt: Zu einem Parkplatzunfall kam es am Dienstag, 04.12.2018, in Dornum bei Aldi in der Straße Am Bensjücht. Zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr stand dort ein PKW Renault geparkt, der von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Sachschaden wird auf 2.000,- EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

Upgant-Schott - Auffahrunfall: Auf der Brookmerlander Straße in Upgant-Schott kam es am Dienstag, 04.12.2018, gegen 19.00 Uhr zu einem Auffahrunfall. An der Einmündung zur Osterupganter Straße musste der 38-jährige Fahrer eines Mercedes verkehrsbedingt an der roten Ampel anhalten. Dies bemerkte der 21-jährige Fahrer des nachfolgenden Renault zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.000,- EUR. Durch den Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt, wobei der Renault-Fahrer mit einem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde.

