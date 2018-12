Altkreis Aurich (ots) - Ihlow - Verkehrsunfallflucht: Am Mittwoch, 05.12.18, zwischen 13:30 Uhr und 22:00 Uhr wurde ein grauer Mazda 6 von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Mazda stand auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude der Christians Agrartechnik GmbH im hiesigen Gewerbegebiet in der Dieselstraße. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei Aurich bittet um Meldungen von Zeugen oder des Unfallverursachers unter 04941/606215.

Südbrookmerland - Hund verursacht Verkehrsunfall: Auf der Tom-Brook-Straße in Victorbur kam es am Dienstag, 04.12.2018, gegen 15.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 26-jährige Fahrer eines VW Touran fuhr in Richtung Moorhusen, als im Bereich der Einmündung zur Upender Straße plötzlich ein Hund die Straße überquerte. Der VW-Fahrer wich dem Hund aus und fuhr über die dort befindliche Verkehrsinsel. Dadurch wurden an dem PKW die beiden Reifen der linken Fahrzeugseite beschädigt. Bei dem Hund soll es sich einen Mischling, Farbe: braun/grau, gehandelt haben. Die Größe sei vergleichbar mit einem Schäferhund. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

