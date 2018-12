POL-AUR: Aurich - Radfahrer schwer verletzt; Aurich - Radfahrer leicht verletzt; Großefehn - Pedelecfahrer leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer schwer verletzt

Ein Radfahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Aurich schwer verletzt worden. Ein 45-jähriger Mann fuhr gegen 16:15 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Daimlerstraße. Auf Höhe der Kreuzung zum Kreihüttenmoorweg übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 17-jährigen Auricher, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg des Kreihüttenmoorweges fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Aurich - Radfahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich wurde am Montag ein Radfahrer leicht verletzt. Eine 22-jährige Frau aus Aurich fuhr gegen 19:20 Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf der Popenser Straße und wollte nach links auf die Leerer Landstraße abbiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen 25-jährigen Mann aus Aurich, der mit seinem Fahrrad die Leerer Landstraße an der dortigen Ampel überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Großefehn - Pedelecfahrer leicht verletzt

Ein Pedelecfahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Großefehn leicht verletzt worden. Ein 25-jähriger Mann aus Neukamperfehn fuhr gegen 22:50 Uhr mit seinem Audi A3 von einem Grundstück auf die Auricher Landstraße. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 75-jährigen Mann, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Auricher Landstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 75-Jährige leicht verletzt wurde.

