POL-AUR: Westerholt - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots) - Westerholt - Tödlicher Verkehrsunfall

Eine Pedelecfahrerin ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Westerholt tödlich verletzt worden. Eine 64-jährige Frau aus Thüringen fuhr gegen 9:56 Uhr mit ihrem Renault Modus auf dem Jackmoorsweg und wollte von diesem nach links auf die Auricher Straße abbiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine 82-jährige Frau aus Westerholt, die mit ihrem Pedelec die Auricher Straße aus Richtung Bültenweg kommend überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 82-Jährige stürzte. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme rund zwei Stunden voll gesperrt.

