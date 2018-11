POL-VIE: PKW stoßen frontal zusammen -- 4 Verletzte

Nettetal-Lötsch (ots) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier PKW verletzten sich vier Personen schwer.

Ein 30jähriger Autofahrer aus Viersen befuhr gegen 16:50 Uhr die Dülkener Straße in Richtung Boisheim, geriet kurz vor der Kurve am Breyeller See nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden PKW einer 18jährigen zusammen. In ihrem Wagen saßen noch eine weitere junge Frau und ein junger Mann. Alle vier Beteiligten verletzten sich beim Zusammenprall schwer und mussten von Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie von der Feuerwehr aus ihren stark verformten Fahrzeugen geborgen worden waren. Die Dülkener Straße musste während der Unfallaufnahme in beide Richtung gesperrt werden./mikö (1597)

