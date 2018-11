POL-VIE: Nettetal: Radfahrer wird von abbiegendem Auto erfasst - schwer verletzt

Nettetal (ots) - Bereits am Mittwoch, gegen 09.15 Uhr, bog ein 75-jähriger Autofahrer aus Nettetal von der Straße 'Sassenfeld' in eine Abzweigung ab. Dabei übersah er möglicherweise auf Grund der tief stehenden Sonne einen 74-jährigen Radfahrer aus Nettetal, der ihm entgegenkam. Der Radfahrer, der ohne Helm unterwegs war, fiel auf die Motorhaube und anschließend gegen die Windschutzscheibe. Dabei wurde er schwer verletzt. Zur stationären Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1595)

