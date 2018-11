POL-VIE: Schwalmtal: Betrugsversuch scheitert dank aufmerksamer Sparkassenangestellter

Schwalmtal (ots) - Am 14.11.2018 erhielt ein Senior aus Schwalmtal einen Anruf, dass er einen hohen Geldbetrag gewonnen hätte. Das Geld sollte am Folgetag übergeben werden. Am heutigen Donnerstag erhielt der Schwalmtaler dann einen weiteren Anruf, dass er, um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen, zunächst für 900 Euro Steamkarten kaufen solle. Als der Senior bei seiner Sparkasse nachfragte, klärten die Mitarbeiter den Mann auf, dass es sich um einen Betrug handele und informierten die Polizei. Die Betrugsmasche am Telefon in vielfältig. Enkeltrick, falscher Polizeibeamter oder falsche Gewinnversprechen sind nur einige Varianten. Wenn auch Sie einen solchen Anruf erhalten, gehen Sie nicht darauf ein und lassen Sie sich auch nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die Polizei. Wenn möglich, über einen anderen Telefonanschluss. Der Dank der Polizei gilt im aktuellen Fall den Sparkassenmitarbeitern, die mit dem richtigen Verhalten einen finanziellen Schaden abwenden konnten. /wg (1593)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell