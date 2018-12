POL-AUR: Aurich - Kinder schmückten Weihnachtsbaum der Polizei

1 weiterer Medieninhalt

Die Kinder gemeinsam mit der Erzieherin Valeska Blaszczyk, der Auszubildenden Janina Christians und Polizeikommissar Andre Behrends Bild-Infos Download

Altkreis Aurich (ots) - Aurich - Kinder schmückten Weihnachtsbaum der Polizei

Am Freitagvormittag erhielt die Polizei in Aurich netten Besuch von Kindern der Katholischen Kindertagesstätte St. Ludgerus Aurich. Die Kinder schmückten mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Erzieherinnen den in der Eingangshalle aufgestellten Weihnachtsbaum mit tollem, selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck. Auch Polizeioberrätin Sonja Boje und Polizeikommissar Andre Behrends unterstütze die Kinder beim Schmücken. Alle hatten sichtlich viel Spaß. Die Angehörigen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund sagen Herzlichen Dank.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Andre Behrends

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell