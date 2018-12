POL-AUR: Hage - Feuer fahrlässig verursacht

Aurich/Norden (ots) - Hage - Feuer fahrlässig verursacht

Der Brand eines Einfamilienhauses am Freitag in Hage ist nach derzeitigem Ermittlungsstand durch fahrlässige Umstände durch die Bewohnerin verursacht worden. Zu diesem Ergebnis kommen die Brandermittler der Polizei. Wie berichtet (Mittelung vom 1. Dezember) kam es am Freitag in der Oberwohnung eines Hauses im Sankt-Annen-Weg in Hage zu einem Brand. Zeugen holten die 69-jährige Bewohnerin aus dem Haus und retteten ihr so vermutlich das Leben.

