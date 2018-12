POL-AUR: Wittmund - Standaschenbecher gestohlen; Wittmund - Müllcontainer brannten

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Standaschenbecher gestohlen

Unbekannte haben in Wittmund einen Standaschenbecher gestohlen. Dieser befand sich im Bereich der Fahrradständer des Landkreisgebäudes im Dohuser Weg in Wittmund. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Freitag, 8 Uhr, bis Montag, 8 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Sonstiges Geschehen

Wittmund - Müllcontainer brannten

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagabend in Wittmund ein Müllcontainer in Brand geraten. Gegen 23:24 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer das Feuer in der Straße Am Schützenplatz. Das Feuer konnte schnell durch die Feuerwehr Wittmund gelöscht werden. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Andre Behrends

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell