POL-AUR: Aurich - Strohzangen gestohlen; Aurich - Einbruch in Autowerkstatt; Ihlow - Diebstahl von Diesel;

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Strohzangen gestohlen

Unbekannte haben in Aurich zwei Strohzangen gestohlen. Die Strohzangen befanden sich auf dem Gelände eines Lohnbetriebes an der Emder Straße. Es handelt sich um eine gelbe und eine rote Strohzange. Ereignet hat sich der Vorfall am Montag in der Zeit von 16:15 Uhr bis 16:30 Uhr. Möglicherweise nutzen die Täter zum Abtransport einen Sattelschlepper der Marke "Claas" (Ortskennung CLP) mit einem Tieflader. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - Einbruch in Autowerkstatt

Unbekannte sind in Aurich in eine Autowerkstatt eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Tjüchkampstraße. Aus der Werkstatt wurde unter anderem Bargeld gestohlen. Der Vorfall hat sich in der Zeit von Samstag, 17:15 Uhr, bis Montag, 7:10 Uhr, ereignet. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Ihlow - Diebstahl von Diesel

Auf einer Baustelle in Ihlow wurde Diesel entwendet. Unbekannte haben in der Auricher Straße einen Baustellentank aufgebrochen und daraus Diesel entwendet. Ereignet hat sich der Vorfall von Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 12 Uhr. Es entstand ein Schaden im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04929 1310 entgegen.

