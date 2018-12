POL-AUR: Esens - Weihnachtsbaum gestohlen; Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus; Esens - Brand eines Hauses

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Esens - Weihnachtsbaum gestohlen

Unbekannte haben in Esens einen Weihnachtsbaum gestohlen. Die geschmückte Rotfichte war vor einem Schuhgeschäft in der Herdestraße aufgestellt. Ereignet hat sich der Vorfall in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Montag, 8:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04971 92718110 entgegen.

Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind in Friedeburg in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich am Montag in der Zeit von 12:30 Uhr bis 21 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus im Marxer Schulweg. Ob etwas gestohlen wurde ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Sonstiges Geschehen

Esens - Brand eines Hauses

Vermutlich aus Unachtsamkeit der Bewohner geriet am Montag das Dach eines Wohn- und Geschäftshauses in der Herdestraße in Esens in Brand. Gegen 21:19 Uhr stellte ein Bewohner das Feuer fest und alarmierte die Feuerwehr. Das Feuer wurde durch rund 30 Kräfte der Feuerwehren Esens und Wittmund gelöscht. Die Ermittlungen dauern an.

